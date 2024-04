Gritti, Mandragora e la Juve: "Quando Gasp lo fece esordire contro Pogba..."

L'Atalanta esce sconfitta dal match d'andata di Coppa Italia contro la Fiorentina al Franchi. La gara di ritorno si disputerà il 24 aprile a Bergamo, con la Dea che sarà chiamata a ribaltare lo 0-1 maturato questa sera. Dopo la sfida ai microfoni si è presentato Gritti, viceallenatore dei bergamaschi sceso oggi in campo in seguito alla squalifica di Gasperini: "I primi 45' non sono stati tra i migliori della nostra stagione. Diamo meriti agli avversari che hanno fatto qualcosa di più, nel secondo tempo la partita è diventata più equilibrata. Potevamo anche pareggiare, è stato molto bravo Carnesecchi ma anche noi ci abbiamo provato. La partita di Napoli ci ha tolto qualche energia, soprattutto avendo giocato alle 12:30 con il primo caldo".