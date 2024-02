Il triangolo della felicità fa splendere la via Emilia

La programmazione scorre fluida e vincente sulla Via Emilia. Dal Bologna al Parma fino a sconfinare in Romagna con il Cesena . Il nuovo triangolo della felicità calcistica è racchiuso in meno di 200 km. I rossoblù sono tornati a giocare come in Paradiso: quarti in classifica appaiati all' Atalanta , a soli 7 punti da quel Milan che avrebbe dovuto essere l'alternativa all'Inter nella lotta scudetto, ora sotto le Due Torri sognano addirittura quella Champions League, che poteva essere raggiunta nel 2002 ai tempi di Signori , Pagliuca , Zaccardo e Guidolin , se avessero vinto all'ultima giornata a Brescia .

Bologna, 21 anni fa l'ultima volta in Europa

Male che vada, stavolta c'è comunque tutto per rientrare nel calcio internazionale con l'Europa o la Conference League. L'ultimo viaggio del Bologna fuori dall'Italia risale a 21 anni fa. A Parma la serie A manca invece da tre anni, dopo due tentativi andati a vuoto questo sembra essere l'anno giusto: nove punti di vantaggio sulle terze a tredici giornate dalla fine sono un buon tesoretto, al netto che la serie B è infida come il triangolo delle Bermude. Quel campionato è nuovamente alla portata del Cesena, che nel girone B della serie C ha ben dieci punti di margine sulla seconda e ha perso solo una volta in ventisette partite.



Bologna, Parma e Cesena sono ripartite quest'anno con gli stessi allenatori, nonostante nella scorsa stagione nessuno tra Thiago Motta, Fabio Pecchia e Domenico Toscano avesse raggiunto l'obiettivo. Il Bologna, dopo aver assaporato l'ottavo posto che avrebbe portato in Conference League per la squalifica della Juventus, ha chiuso a due punti dalla Fiorentina. Parma e Cesena hanno invece dovuto interrompere la loro corsa in semifinale playoff, eliminate rispettivamente da Cagliari (poi promosso) e Lecco (idem come sopra).

La fiducia delle società verso gli allenatori

In estate non sono mancate le riflessioni sulla guida tecnica. Le tre proprietà americane, altro punto di congiunzione, hanno però analizzato il percorso e alla luce anche degli interessamenti di altri club sui tre allenatori (per Thiago Motta si era parlato di Napoli, Milan e addirittura Paris Saint Germani, Pecchia avrebbe fatto gola a più di un club d'alta serie B, Toscano aveva ricevuto proposte dalla categoria superiore con il Brescia e lo Spezia i primi ad interessarsi) nessuno se l'è sentita di interrompere il progetto.

Fosse stata una proprietà italiana, chissà... L'abitudine, inutile negarlo, ormai è questa: non raggiungi l'obiettivo, fai le valigie. Di fronte alle pressioni di media e tifosi più di un presidente è crollato in situazioni simili. Saputo, Krause e Lewis no. Ci sono proprietari che cambiano anche tre allenatori in un anno e ci sono quelli, esteri, americani nella fattispecie, che sono invece abituati a gestioni più manageriali, influenzati da culture sportive diverse. Negli Usa l'allenatore è spesso una figura intoccabile in sport come football, basket, baseball e hockey.

I mantra di Motta, Pecchia e Toscano

Le regole di questi allenatori sono chiare. Nessuno può dire di non aver capito. Thiago Motta ne fa una questione di atteggiamento e impegno, prima ancora che di qualità: "Giocare in questo Bologna non è per tutti, solo chi sputa anche l’anima avrà una maglia il giorno della partita". Fabio Pecchia ha la sua filosofia: "Intensità e controllo del gioco sono le armi che in questa stagione più di una volta ci hanno portato al risultato". Domenico Toscano ora ha 12 punti di vantaggio sulla seconda, la Torres, ma il suo mantra è sempre stato nel corso dei mesi: "Pensare solo a noi stessi, limare i nostri difetti". Alla fine del girone d’andata disse: "Ho capito che questa squadra nel ritorno può fare anche meglio di quanto stia facendo ora".

Zirkzee, Orsolini, Ferguson. Chi fa la differenza

Una sentenza. Lavorando sulla testa degli uomini, oltre che sulle loro skills, il trio Motta-Pecchia-Toscano ha fatto esplodere attaccanti che fino alla scorsa stagione non erano così performanti. Joshua Zirkzee, 9 gol e 4 assist, sta scomodando da parte degli addetti ai lavori paragoni clamorosi che vanno da Higuain (lo sostiene Franco Colomba) a Bettega (secondo Domenico Marocchino), a un mix di Baggio, Kolyvanov, Signori e Andersson (lo pensa Paramatti), quattro attaccanti che hanno fatto la storia a Bologna.

Ma anche i 9 centri di un rinato Orsolini sono un capolavoro di Thiago Motta, che ha messo il trequartista Ferguson (costato solo 2 milioni a Saputo, che l’ha preso dall’Aberdeen) al centro del progetto, ma anche la valorizzazione del terzino Posh (5 milioni dall’Hoffenheim) è sintomo di ottima connessione con Giovanni Sartori, colui che ha saputo pescare i giocatori più adatti al calcio del brasiliano.

Man e Shpendi i jolly di Parma e Cesena

Il gioco di Pecchia ha già portato in doppia cifra Man, sul quale l’ambiente crociato cominciava a nutrire forti dubbi: arrivò ancora in serie A nel mercato di gennaio 2021 per la cifra monstre di 11 milioni, adesso nessuno ha più nulla da ridire. La panificazione a Parma è tutto. Anche il direttore sportivo Mauro Pederzoli, affiancato da Roel Vaeyens (lo scopritore di De Ketelaere al Bruges), è rimasto nonostante la promozione mancata nella scorsa stagione e i tanti che volevano la sua testa, si gode la vetrina di Bernabè, Mihaila, Benedyczak, presi proprio nell’ottica di una crescita progettuale.

A Cesena il cognome chiave è Shpendi. L’anno scorso fu il turno di Stiven (12 gol in 33 partite e il consequenziale passaggio in serie A all’Empoli), quest’anno Toscano l’ha sostituito con il gemello Cristian e le cose stanno andando pure meglio: 16 gol per la punta albanese e una promozione ormai in cassaforte. Programmare per vincere. Se non oggi, domani. Sulla via Emilia si può.