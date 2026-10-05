Tris Ascoli: Bologna, dov’è la difesa?

Amichevole con l'Ascoli persa 3-1: urge Darmian

Palladino nel frattempo ha proseguito le grandi manovre per presentare un Bologna, per quanto possibile, tirato a lucido a Lecce alla ripresa del campionato. Il focus è stato soprattutto sul ricondizionamento atletico e sulla difesa, già presentata a tre all'esordio in panchina col Toro. Matteo Darmian oggi firma il contratto che lo legherà fino al 2027 con opzione 2028. Lo svincolato ex Inter rafforza un reparto che ha perso Holm per i prossimi 4-6 mesi, dopo l'operazione di sutura tendinea alla coscia destra, effettuata in Finlandia. Lo svedese era uscito infortunato il 25 settembre contro la Romania. A proposito di infortuni, in Germania in amichevole si è rotto il crociato Dallinga, ceduto in prestito con diritto di riscatto al Colonia. Già sabato a Bologna erano rientrati Helland e Heggem (quest’ultimo in anticipo, dopo l’espulsione patita col Galles), titolari con Theate nella linea presentata contro il Torino. Il Bologna ha sempre subìto gol finora nelle partite ufficiali giocate in stagione, con Skorupski vigilato speciale dopo gli erroracci di Bergamo e con i granata. Se oggi la squadra gode dell’ultimo giorno di riposo prima di affrontare la preparazione specifica per Lecce, ieri il Bologna ha svolto un allenamento congiunto con l’Ascoli, ospitato a Casteldebole, con partitella ufficiosa annessa. I rossoblù continuano la serie nerissima nei test contro squadre di B, subendo un 3-1. Guiebre, Silipo e Bolsius sono andati in gol per gli ospiti, mentre Orsolini aveva temporaneamente pareggiato nel primo tempo. Durante la gestione Tedesco, il Bologna ne aveva beccati quattro sia dall’Arminia Bielefeld (B tedesca) sia dal Pisa.