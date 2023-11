Ranocchia: "Chiellini punto di riferimento. La Juve può giocarsi lo scudetto"

C’è un ragazzo di proprietà della Juventus che si sta ritagliando uno spazio sempre più importante in Serie A con la maglia dell’Empoli. È Filippo Ranocchia, che Andreazzoli ha reinventato davanti alla difesa. Un ruolo in cui il centrocampista perugino ha dimostrato di poter eccellere vista la prestazione di domenica scorsa a Napoli, in cui ha oscurato Lobotka. Come l’essersi aggiudicato la 14ª edizione del premio La Clessidra per il miglior giovane italiano: "Ricevere un riconoscimento così prestigioso, basta guardare l’albo d’oro, mi gratifica e spinge a far sempre meglio".