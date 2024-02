Gilardino, assalto Monza e Fiorentina. Ma il Genoa vuole blindarlo

Un rendimento che non sta passando affatto inosservato, per di più da parte di una neopromossa. Tanto che intorno all’allenatore genoano, Alberto Gilardino, hanno iniziato a riecheggiare le prime sirene di mercato. D’altronde il tecnico biellese è uno dei pochi eroi diche sta riuscendo a brillare anche in panchina. Merito della gavetta fatta. Gila, infatti, ha iniziato la carriera da allenatore in Serie D col Rezzato per poi fare avanti-indietro tra C e interregionale al timone di Pro Vercelli e Siena. Anni nei quali ha maturato la giusta esperienza per cogliere al volo l’occasione Genoa presentatasi nel 2022 prima alla guida della Primavera pilotata al primo posto e poi da dicembre come condottiero della Prima Squadra.

Da Dragusin a Vasquez: quanti talenti in campo

Blessin stentavano a metà classifica, ben distanti dall'obiettivo promozione. Traguardo, invece, centrato al volo e in anticipo col Gila in panchina. Quest'anno al piano di sopra i rossoblù stanno veleggiando a metà classifica, esprimendo un bel calcio e valorizzando tanti talenti. Da Dragusin (volato al Tottenham per 31 milioni) a Gudmundsson (fa gola alle big italiane e inglesi) passando per Frendrup e Vasquez. Tutti reduci da retrocessioni e rigenerati dalla cura Gilardino. Domenica Alberto affronterà quel Gasp col quale proprio in Liguria visse una seconda giovinezza, realizzando 15 gol in Serie A a 31 anni suonati. Chi meglio del grande ex della sfida per testare ancora una volta le sue capacità di stratega della panchina.

Fiorentina e Monza alla finestra

Tra l’altro Gasperini da ex è diventato un vero e proprio tabù per il Grifone, che è riuscito a battere lo storico allenatore soltanto una volta negli ultimi 10 anni. Intanto la dirigenza genoana è in pressing per blindare Mister 188 gol in Serie A. Appuntamento fissato a marzo per discutere il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il Genoa vuole aprire un ciclo con Gila in panchina, ma diversi club stanno manifestando interesse verso il giovane allenatore.