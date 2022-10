Zhang, ultima missione: lasciare un’EuroInter

Inter, Steven Zhang e il possibile incontro con gli azionisti

Sarà un momento particolare per Zhang junior, che potrebbe tornare a tenere una conferenza stampa al termine dell’incontro con i piccoli azionisti, desiderosi di avere informazioni di prima mano dalla proprietà dopo tante indiscrezioni. Il passaggio agli ottavi di Champions League, in un girone di ferro con Barcellona e Bayern Monaco, rafforzerebbe ulteriormente il legame tra l’Inter e Steven Zhang, tornato a seguire la squadra in trasferta in campionato a Firenze dopo oltre cinque mesi (ultima volta a Cagliari il 15 maggio scorso). Questo è uno dei fattori che hanno spinto il manager di Nanchino a rifiutare le offerte arrivate da potenziali acquirenti. Al di là della variabili legate al prezzo richiesto (1,2 miliardi, considerato finora troppo alto dagli interessati) e alle cause avviate dalle banche cinesi, c’è anche l'aspetto strettamente sportivo, già rilevante all’inizio del 2021 quando Zhang rifiutò la proposta di Bc Partners per conquistare lo scudetto. Successivamente ha voluto proseguire per vincere la seconda stella, poi sfumata nella volata dello scorso maggio col Milan. Il secondo passaggio agli ottavi di Champions, alla quarta partecipazione consecutiva, rafforzerebbe in Zhang il senso di aver riportato stabilmente l’Inter in Europa. La proprietà cinese non vuole che questo traguardo sia dimenticato.

Inter in vendita, Marotta e Ausilio fanno da scudo

Inter, serve la cordata

Inter verso la California

I dubbi, però, riguardano la gestione a lungo termine in assenza delle massicce risorse di Suning e degli sponsor, che arrivavano dalla Cina fino a due anni fa: il bilancio approvato venerdì chiuderà a -140 milioni e dall’Estremo Oriente giungono notizie sulla necessità di Suning di cedere partecipazioni societarie per far fronte alla situazione debitoria del gruppo. Questioni presenti negli stessi ragionamenti interni al club, come dimostra la decisione di Suning di concedere un mandato a cercare investitori al gruppo americano Raine, in aggiunta a Goldman Sachs. La motivazione iniziale è nell’interesse a individuare soci di minoranza. Ma i contatti possono portare a un cambio di scenario se qualche corteggiatore avvicinerà quota 1,2 miliardi. Negli Stati Uniti non mancano i soggetti interessati. Raine ha fatto da advisor all’ingresso del fondo Silver Lake nel 10% del City Football Group. Un portavoce di Silver Lake, interpellato sul possibile interesse per l’Inter, ha preferito declinare ogni commento. Ma tutto porta verso gli Stati Uniti, dove Zhang trascorre la maggior parte del tempo quando non è a Milano. Negli ultimi mesi è stato spesso a Los Angeles. In California ha sede il fondo Oaktree, che ha concesso il maxi-prestito da 275 milioni. E ha il suo quartier generale Silver Lake. Inoltre hanno i loro interessi alcuni imprenditori accostati all’Inter, come Vivek Ranadivé proprietario dei Sacramento Kings. Sono dinamiche che saranno alla base delle domande dei soci venerdì. Ma prima c’è una vittoria da centrare in Champions, che darebbe un altro colore al presente e al futuro.

L’Inter è in vendita: chi sono i possibili acquirenti