Bastoni salta Inter-Juve, guaio Inzaghi! Gli altri ko e i dubbi di Allegri

MILANO - Niente Inter-Juventus per Alessandro Bastoni . Il difensore, uscito malconcio nel secondo tempo del ritorno degli ottavi di finale di Champions League al Do Dragao contro il Porto, stamane si è sottoposto a esami clinico-strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per verificare l'entità dell'infortunio. "Gli accertamenti - fa sapere la società nerazzurra - hanno evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". L'ex Atalanta, dunque, salta il big match contro la Vecchia Signora in programma domenica alle 20.45 al Meazza e, con tutta probabilità, non verrà convocato da Mancini per le gare di qualificazione ai prossimi Europei che vedranno l'Italia impegnata contro Inghilterra (23 marzo) e Malta (26 marzo) durante la pausa per le nazionali.

Un duro colpo per Simone Inzaghi che deve fare i conti anche con il problema al polpaccio di Gosens che l'ha costretto a saltare la trasferta europea in Portogallo. Nella gara contro i Dragoes anche Darmian e Dumfries hanno accusato qualche lieve difficoltà ma sono rimasti in campo e dunque saranno regolarmente a disposizione per la sfida alla Juventus. Ben più lunga la lista di indisponibili, invece, per Massimiliano Allegri che dovrà certamente fare a meno di Milik (lesione alla coscia, rientro fine marzo), Pogba (lesione di basso grado alla coscia, rientro inizio aprile), Alex Sandro (stesso problema e tempi di recupero del Polpo) e Kean (squalificato per il calcio a Mancini in Roma-Juventus). Da valutare Bonucci che ha accusato una contusione alla gamba. Non sono al 100% nemmeno Chiesa e Di Maria, al rientro dopo l'ennesimo infortunio della stagione.