Onana, la svolta dell'Inter: che numeri in Champions

Arrivato in estate a parametro come vice di Handanovic, Onana ci ha messo poco a guadagnarsi il posto da titolare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate soprattutto in Champions League contro il Bayern Monaco, nonostante la sconfitta, e soprattutto col Barcellona. La gara di San Siro con i blaugrana ha di fatto consegnato le chiavi della porta nerazzurra al portiere camerunese. Da quel momento Inzaghi l'ha sempre preferito rispetto al capitano sloveno. Arrivato tra lo scetticismo generale dei tifosi, vista la sua assenza dai campi per diverso tempo, a suon di parate e leadership si è guadagnato anche la stima dei supporters nerazzurri. Dopo il gol subito contro la Salernitana da Candreva, André Onana ha dato prova di essere un portiere di livello nella sfida con il Benfica.