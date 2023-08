Cuadrado, il mercato ribalta il mondo: difese Inter contro attacchi Juve

L'approdo di Juan Cuadrado all'Inter continuerà sicuramente a far discutere. Il colombiano, svincolato dopo l'addio alla Juventus, ha deciso di unirsi ai nerazzurri di Inzaghi per un anno e ha già fatto il suo debutto con la sua nuova squadra nelle amichevoli estive. Juan, a Tokyo con il resto del gruppo, ha avuto modo di reincontrare Cristiano Ronaldo dopo la sfida contro l'Al Nassr e non solo.