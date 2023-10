Inter, Pavard ha rottamato Skriniar e Inzaghi lo esalta: "Strepitoso"

Benji l’interista, come si è autodefinito nel primo video postato direttamente dall’aereo che da Monaco di Baviera lo portava a Milano, ha impiegato novanta minuti per conquistare San Siro. Una prima coi fiocchi, quella alla Scala del Calcio per Benjamin Pavard: per uno scherzo del destino, finora il francese aveva giocato solo in trasferta (Empoli, Salerno in campionato e San Sebastián in Champions: con lui in campo l’Inter ha subìto 1 gol in 4 partite) e martedì ha mostrato il perché l’Inter abbia deciso di fare un investimento tanto importante per lui, avendo la ferma intenzione di rottamare il ricordo di Skriniar.