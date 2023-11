Cuadrado, da colpo Inter a zero a flop: dribbla solo le convocazioni

Un mese fa, l’Inter aveva dovuto utilizzare tutti i suoi canali diplomatici per far sì che Juan Cuadrado restasse alla base per allenarsi anziché andare in Nazionale. Stavolta non ce n’è stato bisogno, considerato che il colombiano - al netto dell’epifania con il Bologna (con ben 35 minuti in campo) - è stato sempre fermo ai box per una fastidiosissima infiammazione al tallone d’Achille sinistro. A furia di rimandare il rientro, si è arrivati così alla nuova sosta, senza che nulla sia praticamente cambiato all’orizzonte. Néstor Lorenzo, ct della Colombia, dovrà fare a meno del suo capitano nelle gare di qualificazione mondiale con Brasile (a Barranquilla) e Paraguay (ad Asunción), ma il danno maggiore lo ha certamente subìto Simone Inzaghi che, di fatto, non ha mai avuto l’ex juventino, arrivato - teoricamente - per essere utilizzato come “arma impropria” da alternare a Dumfries, regalando un motivo tattico in più a un’Inter che nell’ultima stagione era stata ultima nella specialità preferita dall’esterno: il dribbling.