Buchanan è sbarcato a Linate: Inter, ecco il primo canadese della Serie A

Tajon Buchanan è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. L'esterno canadese è infatti atterrato pochi minuti fa a Milano, dove in mattinata svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo renderà un calciatore nerazzurro. Simone Inzaghi può finalmente contare sul nuovo rinforzo per la fascia destra che avrà il compito di far rifiatare Dumfries e garantire una continuità di rendimento che sta decisamente mancando all'ex Juventus Cuadrado.