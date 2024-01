Lautaro, l'agente spaventa l'Inter: "Ancora nessun accordo per il rinnovo"

Inter, rinnovo Lautaro: parla l'agente

A tranquillizzare a più riprese sull'esito positivo della trattativa col numero 10 è stato l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, dando garanzie sulla permanenza del calciatore. Eppure, a Radio Sportiva, l'agente di Lautaro, Alejandro Camano, ha frenato i facili entusiasmi in merito al prolungamento dell'accordo: "Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti d’Europa: lui e l’Inter sono migliorati tanto, è la seconda squadra d’Europa a un livello calcistico incredibile, siamo molto felici. È a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile: ci sono tanti aspetti di cui discutere, oggi non c’è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l’Inter con costanza, ora l’importante è la squadra, il momento, e lui è felice. Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto e oggi è un giocatore fatto è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c’è tanto tempo per parlare, però trattiamo, oggi il focus è sulla serie A e sulla Champions".

E ancora: "È un vero capitano, lavora per la squadra. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c’è un accordo e lavoriamo per questo". Dunque testa al campo, in una fase cruciale della stagione: l'accordo per il rinnovo di contratto (attualmente in scadenza nel giugno 2026) però ancora non è staro raggiunto.