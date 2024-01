Fiorentina-Inter, il dato che preoccupa Inzaghi: senza Calhanoglu...

Archiviati i festeggiamenti per la vittoria nella Supercoppa Italiana , l' Inter torna a focalizzarsi sul campionato. I nerazzurri dovranno recuperare la sfida con l' Atalanta , rinviata proprio per giocare il mini torneo in Arabia. Ma nel frattempo, la Juventus ha vinto sul Lecce portandosi al primo posto in graduatoria . E dunque i nerazzurri domenica contro la Fiorentina proveranno in tutti i modi a vincere, per arrivare al meglio allo scontro diretto con i bianconeri.

Inter, il dato con Calhanoglu out

Eppure c'è un dato che preoccupa la squadra di Simone Inzaghi. L'Inter al Franchi affronterà i viola di Vincenzo Italiano senza Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, entrambi squalificati per un turno. Se quella di domenica sera sarà la prima volta in quest'annata in cui i nerazzurri saranno privi dell'ex Cagliari (fino ad ora ha giocato tutte le partite, anche se non tutte dall'inizio), sarà invece la quarta in cui faranno a meno del centrocampista turco. E la statistica che non fa dormire sonni tranquilli riguarda proprio quest'ultimo: in stagione l'Inter ha giocato 3 gare senza Calhanoglu, non vincendo neppure una volta.