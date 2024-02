Infortunio Thuram, cosa filtra: ansia Inter, quali partite può saltare

Inter, quali partite può saltare Thuram

Il problema all'adduttore rimediato contro l'Atletico Madrid dovrebbe tenere fuori gioco Thuram almeno per le prossime due sfide di campionato: quella contro il Lecce, in programma domenica alle 18, e quella successiva di mercoledì sera contro l'Atalanta, valida per il recupero della 21° giornata di Serie A. Per capire con più precisione i tempi di recupero servirà attendere l'esito dei controlli che il francese svolgerà domani. L'auspicio in casa Inter sarebbe quello di riavere il classe 1997 almeno per la gara di ritorno contro i Colchoneros, in programma il 13 marzo al Civitas Metropolitano.