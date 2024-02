Sommer ha la febbre, salta Lecce-Inter: gioca Audero. Contro l'Atalanta...

L' Inter capolista riproietta il focus sul campionato dopo la vittoria ai danni dell' Atletico Madrid in Champions League . I nerazzurri saranno impegnati nella giornata di domani al Via del Mare contro il Lecce , con il match che inizierà alle ore 18. La squadra di Simone Inzaghi , che in questo 2024 ha vinto tutte le partite disputate (6 in campionato, 2 in Supercoppa e 1 in Champions League) contro i giallorossi dovrà fare i conti con un'assenza pesante.

Inter, Sommer out col Lecce: pronto Audero

Si tratta di Yann Sommer. Il portiere ex Bayern Monaco, infatti, nel primo pomeriggio ha abbondonato il Suning Training Centre con la sua auto, e dunque non partirà con i compagni direzione Lecce. Il motivo? Un attacco influenzale: l'estremo difensore svizzero già nella sfida europa di martedì era sceso in campo febbriccitante. Evidentemente le sue condizioni fisiche non sono migliorate, e dunque non sarà della partita. Il classe 1988 proverà a recuperare per la sfida di mercoledì contro l'Atalanta.

Intanto al suo posto, nel match contro il Lecce, ci sarà Emil Audero. Quest'anno per il portiere ex Sampdoria, attuale secondo nerazzurro, soltanto due presenze: una nei gironi di Champions League (nel pirotecnico 3-3 contro il Benfica in trasferta) e una in Coppa Italia (nell'unica sfida giocata dai nerazzurri, quella dell'eliminazione contro il Bologna finita 1-2 per i rossoblù ai supplementari). Oltre a Sommer e il lungodegente Cuadrado, saranno assenti Acerbi e Thuram, con quest'ultimo infortunatosi martedì nella sfida contro l'Atletico Madrid.