Inzaghi e il futuro Inter, le condizioni: non vuole più rivivere quello shock

"Io sto bene qui, in società lo sanno e in questo momento non mi sembra il caso di parlare del rinnovo: dobbiamo rimanere concentrati su quello che succede in campo perché mancano meno di tre mesi alla fine della stagione. Gli interessamenti? Ci sono sempre stati, non solo in questi ultimi due mesi, ma anche quando allenavo la Lazio e nel primo anno di Inter e spero ci siano sempre. A me però interessa lavorare nel migliore dei modi con i giocatori, con la società e con lo staff che è da sempre con me: si parla sempre e solo di Simone Inzaghi, ma ho tante persone che mi seguono da più di dieci anni che mi aiutano tantissimo in questo lavoro". Nella pancia di San Siro dopo il 4-0 strappa applausi all’Atalanta, l’uomo del momento (come certificano pure gli elogi sperticati di Pep Guardiola), ha espresso alcuni concetti su cui occorre tornare e che fotografano quanto sta accadendo all’interno della Repubblica nerazzurra.