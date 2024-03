Inter, l'incredibile coincidenza: tre ko in stagione e tre cose in comune

Sono incredibili le coincidenze che accomunano tutte le sconfitte stagionali dell'Inter. In tutti e tre i casi i nerazzurri sono passati inizialmente in vantaggio, perdendo poi per 1-2 (o 2-1) , dunque subendo una rimonta. Ma non è tutto: i tre ko sono arrivati tutti di mercoledì (quello col Sassuolo in Serie A era un turno infrasettimanale). A queste incredibili coincidenze, se ne aggiunge un'altra ancor più impressionante.

Dalla sconfitta col Sassuolo in campionato a quella col Bologna in Coppa Italia sono trascorsi 84 giorni, esattamente lo stesso lasso di tempo intercorso tra la caduta coi rossoblù nella competizione tricolore e quella di Champions League contro l'Atletico Madrid. Una convergenza che non toccherà più l'Inter visto che, contando 84 giorni a partire dal ko del Civitas Metropolitano, si arriva ad un altro mercoledì, il 5 giugno, data in cui non sono più in programma partite per i nerazzurri, che da ora in poi giocheranno soltanto in campionato e con la competizione che terminerà il 26 maggio.