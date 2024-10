Darmian: "Verona partita chiave per lo scudetto". L'Inter la vinse così...

Inter, a tutto Matteo Darmian

Così esordisce Darmian: “È la prima volta per me in radio, sono molto emozionato. Se non avessi fatto il calciatore? Quando da piccolo mi posero questa domanda, io non so perché ma risposi il pizzaiolo. Ma non è proprio il mio forte. In cucina, zero". Sul suo rapporto con la musica invece: “Ho un bel rapporto, mi piace ascoltarla, mi piace variare i generi di musica ed è normale che andando al campo ed essendo spesso in macchina, anche in ritiro, la musica faccia parte della mia vita. I dj nella nostra squadra sono Çalha e Lauti. Çalhano?lu ci fa ascoltare della musica decisamente discutibile, turca, strana che per noi è molto diversa. L’anno scorso la sua canzone è diventato un must, ha portato bene”.

In merito ai gusti musicali Darmian confessa: “I miei artisti preferiti sono gli Ac/Dc, anche se non si direbbe. Quando ero un po' più giovane e giocavo a Padova sono stato con alcuni miei compagni di squadra a guardare il film ‘Iron Man’ di cui loro hanno firmato la colonna sonora. Casualmente abbiamo poi visto che sarebbero stati in concerto a Udine; siamo andati e da quel momento ho cominciato a seguirli. Mi piace andare ai concerti. L’ultimo al quale sono stato, qualche giorno fa, è stato quello dei Finley. Conosco Pedro, è un amico e mi ha fatto molto piacere”.