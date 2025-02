Rivoluzione Inter, un’estate da 100 milioni: tutti i nomi sul piatto

MILANO - Un’estate da 100 milioni. Attenzione però: l’Inter che da anni ha intrapreso un percorso virtuoso per rimettere a posto i conti, non stravolgerà i suoi piani. Oaktree ha dato alla dirigenza delle indicazioni chiare che Marotta, Ausilio e Baccin stanno seguendo da mesi. In sintesi: ringiovanire l’organico e abbassare i costi del gruppo squadra, due strade che per altro vanno di pari passo, perché giovani talenti o elementi comunque Under 25 provenienti da squadre non di primo livello, non hanno richieste d’ingaggio paragonabili a giocatori “già fatti” prelevati da top club o parametri zero over 30. In più ci sono anche tre fattori che saranno determinanti per il mercato estivo 2025 dell’Inter: i milioni incassati dalla Uefa per la Champions League 24/25, la cessione di almeno un big e la fine di alcuni contratti pesanti che non verranno rinnovati. La società di Viale della Liberazione grazie alla partecipazione, ai risultati della prima fase e alla qualificazione diretta agli ottavi, sa già che da questa edizione della Champions intascherà come minimo 86 milioni, quota che potrebbe toccare 100 con il passaggio ai quarti di finale. In più, grazie al Mondiale per club di giugno, arriveranno almeno altri 15-20 milioni dalla Fifa.