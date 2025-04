Bisseck alla Lautaro, nuovo caso bestemmia: il labiale non lascia dubbi

Inter, Yann Bisseck come Lautaro Martinez. No, non c'entrano abilità balistiche o di leadership: il centrale nerazzurro, nella sfida persa a San Siro con la Roma, si è reso protagonista di un gesto che sta facendo parecchio discutere. Se il capitano interista è stato oggetto per settimane della questione audio-non audio per la bestemmia dopo Juve-Inter, stessa cosa potrebbe accadere per Bisseck, il cui labiale durante la sfida con i giallorossi è stato inequivocabile.