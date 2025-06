Inter, il demone Inzaghi ora diventato capro espiatorio del fallimento di una stagione

L’imbarazzante finale dominata dal Psg con il conseguente addio di Inzaghi all’Inter, chiude la stagione permettendoci così di operare alcuni considerazioni sulla Champions e avere alcune inequivocabili conferme sullo stato del racconto del nostro calcio. Per cominciare: chissà se pian piano a qualcuno sta venendo il sospetto che vincere Scudetto e Coppa Italia per poi perdere la finale di Champions contro i Real e Barcellona più forti di sempre non è esattamente un fallimento, come raccontatoci più volti dai geniali fautori del “fino al confine”. I cori puerili e le sciocche battute non tanto dei tifosi, quanto di diversi attuali o ex giocatori nerazzurri sulle finali perse dalla Juve, peraltro già vincitrice di due titoli in quelle stagioni, lasciano spazio all’odierno apprezzamento per il percorso, all'ammirazione per essere rimasti in campo per la premiazione dei rivali, all’improvvisa difficoltà di portare avanti tre competizioni contemporaneamente, alla “stagione incredibile” anche di fronte alla mirabolante impresa di vincere 0 titoli con la squadra più forte d’Italia e dopo avere la finale nel modo più umiliante che si ricordi.