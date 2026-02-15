Vergogna Bastoni, quell’esultanza non se la meritava nessuno

L’esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. Perché gli errori arbitrali ce li hanno tutti (magari non così tanti), ma una roba come quella di ieri è purtroppo una nostra prerogativa, perché festeggiare l’espulsione di un avversario è poco sportivo in sé, farlo dopo averla provocata con l’inganno è proprio meschino e molto diseducativo. La sostituzione con cui Chivu ha tolto lo stesso Bastoni nell’intervallo è un apprezzabile esercizio di pudore da parte dell’allenatore interista, ma è proprio la foglia di fico che conferma l’esistenza di qualcosa da nascondere. L’esultanza di Bastoni non se la meritava la Juve, che ha giocato una partita a suo modo eroica contro una squadra più forte, a cui l’insipienza di La Penna regala la superiorità numerica per oltre cinquanta minuti. La squadra di Spalletti aveva, fin lì, giocato una buona partita: un clamoroso errore di Di Gregorio e una dormita di Luis Enrique avevano fissato il punteggio su un 1-1 fedele a quanto si vedeva in campo. E lo spirito con cui la Juve ha affrontato la ripresa, fra strenua resistenza difensiva e pericolosi contropiede, si sarebbe specchiato meglio in un pareggio. Ma paradossalmente questa sconfitta farà bene alla Juve, che nell’ingiustizia subita e nella veemente reazione emotiva troverà un ulteriore passo avanti nel percorso di maturazione caratteriale. Da ieri la squadra è più unita. Restano i limiti tecnici e i dubbi di sempre, ma i prossimi avversari troveranno un gruppo più feroce. “È difficile accettare un’ingiustizia del genere”, hanno detto Chiellini e Comolli, sobri e ficcanti nella loro critica a fine partita, senza sbracare, ma durissimi. Quello spirito potrebbe tradursi in campo. L’esultanza di Bastoni non se la meritava neanche l’Inter che, magari, la partita l’avrebbe vinta lo stesso.