Finalmente Bastoni, silenzio finito: le parole dopo la tempesta. Intanto l’Inter ne perde due

Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi restano a Milano . I due centrocampisti dell 'Inter , infatti, non fanno parte della lista dei convocati di Cristian Chivu per la sfida di domani (mercoledì 18 febbraio) alle ore 21 in casa del Bodø/Glimt valida per l' andata dei playoff di Champions League . Il nazionale turco, rientrato proprio nel match contro la Juve dopo diverse settimane ai box per un problema al polpaccio, è alle prese con un affaticamento muscolare al quadricipite della gamba destra , motivo per il quale il tecnico non vuole rischiarlo, considerando anche che in Norvegia si giocherà sul campo sintetico. Per Frattesi, invece, sindrome gastrointestinale con febbre . Entrambi, dunque, non partiranno con il resto dei compagni alla volta di Bodø.

Inter, in conferenza stampa con Chivu c'è Bastoni

Alle 17.15 Chivu presenterà nella consueta conferenza stampa della vigilia il match contro gli scandinavi: un avversario tutt'altro che comodo considerando che negli ultimi due match della fase campionato ha battuto prima il Manchester City di Pep Guardiola in casa (3-1) e poi l'Atletico Madrid del Cholo Simeone al Metropolitano (1-2). Al suo fianco ci sarà Alessandro Bastoni, protagonista della simulazione che ha portato al secondo giallo, e dunque alla conseguente espulsione, di Pierre Kalulu nel big match di campionato contro la Juve al Meazza. Un gesto antisportivo che ha alimentato le polemiche. Chissà adesso cosa avrà da dire...