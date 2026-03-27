Così rinasce il vittimismo Inter: da Bastoni le finte ingiustizie, Calciopoli e una strategia che paga

Le infinite pause per la Nazionale permettono di tornare a mente fredda sui principali temi del campionato. Delle ormai conclamate difficoltà della Juve nel trovare una continuità di risultati che la avvicinino al quarto posto si è detto molto. Più curioso l'affanno dell'Inter che, con un rassicurante vantaggio in classifica e senza una rivale credibile per lo scudetto, manifesta una certa stanchezza in campo e un diffuso nervosismo fuori. Se febbraio, infatti, è stato il mese nero della Juve, non molto meglio è andata ai nerazzurri: eliminati in malo modo dai norvegesi con doppia sconfitta in casa e fuori, dopo la vittoria contro i bianconeri si sono ritrovati per la prima volta nel mirino di buona parte degli appassionati per il caso Bastoni e la sua gestione apparsa ai più piuttosto arrogante. Neanche dopo il comico tavolino by Guido Rossi e la devastante relazione Palazzi, casi ben più eclatanti, si erano trovati al centro dei riflettori come nel post match di San Valentino. Da lì è cambiato tutto.