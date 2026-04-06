"Bastoni ha fretta di finalizzare il suo trasferimento al Barcellona": l’indiscrezione dalla Spagna

Il futuro di Bastoni torna al centro del dibattito di mercato europeo. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del Barcellona, che lo considera una priorità per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il centrale azzurro vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Catalogna, ma la posizione del club al momento non sembra andare nella stessa direzione, come confermato dalle dichiarazioni di Marotta. Probabilmente parole di circostanza per non distrarre il club dall'obiettivo scudetto e per non alimentare ulteriormente il fuoco sul calciatore, già al centro di tante polemiche partite dalla simulazione in Inter-Juve e culminate in Bosnia-Italia.
Il Barça accelera, Bastoni apre: i nodi della trattativa
La corte blaugrana non è più un segreto. Bastoni è consapevole dell’interesse del Barcellona e, pur non avendo ancora raggiunto un’intesa personale, sarebbe disposto ad avviare un dialogo concreto, stando alla stampa spagnola. La volontà del giocatore appare chiara: anticipare i tempi per definire il proprio futuro, sempre secondo la ricostruzione di Mundo Deportivo. A incidere può essere anche il momento personale del difensore, reduce da settimane complicate dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale a causa anche della sua espulsione.
Da qui l’urgenza di guardare avanti e, magari, di realizzare il sogno di giocare al Camp Nou già dalla prossima stagione. Tesi avallata anche da alcune leggende dell'Inter come Beppe Bergomi. Dal canto suo, il Barcellona valuta l’operazione attorno ai 55-60 milioni di euro. Una cifra importante, ma che a Milano viene considerata inferiore al reale valore del giocatore. E intanto è arrivata anche una prima risposta da Marotta...
Marotta fa muro, San Siro si schiera
Se in Spagna si alimentano le voci di mercato, a Milano la linea resta chiara. Il presidente Beppe Marotta ha difeso pubblicamente il difensore, respingendo con decisione critiche e speculazioni: "Il linciaggio su di lui è vergognoso. Bastoni è un patrimonio dell’Inter e del calcio italiano. Ha sbagliato, ma è normale alla sua età. Non ci sono gli estremi per dire che debba lasciare questa maglia". Parole nette, che ribadiscono la volontà del club di non privarsi facilmente di uno dei suoi pilastri, ma anche di circostanza, per non distrarre la squadra dall'obiettivo tricolore. Nel frattempo, il segnale più forte è arrivato dal campo. A San Siro, i tifosi nerazzurri hanno mostrato tutto il loro sostegno a Bastoni: applausi convinti al momento della sostituzione e manifestazioni di affetto già nei giorni precedenti ad Appiano. Un gesto che va oltre il risultato e racconta il legame tra il giocatore e il popolo interista. Tra ambizioni personali e resistenza del club, la partita è appena iniziata. E promette di diventare uno dei temi caldi del prossimo mercato estivo.
Il futuro di Bastoni torna al centro del dibattito di mercato europeo. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del Barcellona, che lo considera una priorità per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il centrale azzurro vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Catalogna, ma la posizione del club al momento non sembra andare nella stessa direzione, come confermato dalle dichiarazioni di Marotta. Probabilmente parole di circostanza per non distrarre il club dall'obiettivo scudetto e per non alimentare ulteriormente il fuoco sul calciatore, già al centro di tante polemiche partite dalla simulazione in Inter-Juve e culminate in Bosnia-Italia.
Il Barça accelera, Bastoni apre: i nodi della trattativa
La corte blaugrana non è più un segreto. Bastoni è consapevole dell’interesse del Barcellona e, pur non avendo ancora raggiunto un’intesa personale, sarebbe disposto ad avviare un dialogo concreto, stando alla stampa spagnola. La volontà del giocatore appare chiara: anticipare i tempi per definire il proprio futuro, sempre secondo la ricostruzione di Mundo Deportivo. A incidere può essere anche il momento personale del difensore, reduce da settimane complicate dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale a causa anche della sua espulsione.
Da qui l’urgenza di guardare avanti e, magari, di realizzare il sogno di giocare al Camp Nou già dalla prossima stagione. Tesi avallata anche da alcune leggende dell'Inter come Beppe Bergomi. Dal canto suo, il Barcellona valuta l’operazione attorno ai 55-60 milioni di euro. Una cifra importante, ma che a Milano viene considerata inferiore al reale valore del giocatore. E intanto è arrivata anche una prima risposta da Marotta...