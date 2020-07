Juve, Emre Can festeggia: "Un privilegio indossare questa maglia. Fino alla fine"

TORINO - Dopo Patrice Evra, anche Emre Can si è voluto congratulare con i suoi ex compagni della Juve per la conquista del nono scudetto consecutivo. Il centrocampista tedesco, passato al Borussia Dortmund nel mercato di gennaio, è rimasto molto legato ai colori bianconeri e sul proprio profilo Instagram ha inviato un messaggio a tifosi e società. Nella prima parte di stagione, l'ex Liverpool ha collezionato otto presenze in campionato, chiudendo la sua esperienza alla Vecchia Signora con 45 apparizioni complessive e quattro reti.

