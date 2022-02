Juve-Sassuolo: dall'1 al 21, dal Trap a Vlahovic, tutti i numeri della sfida

TORINO - La Juventus si prepara alla sfida contro il Sassuolo all'Allianz Stadium , valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco tutti i numeri e le statistiche legate alla partita tra bianconeri e neroverdi, dai gol di Vlahovic al record raggiunto per la prima volta della squadra di Dionisi .

La prima volta ai quarti

Il Sassuolo ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale di Coppa Italia, superando il Cagliari nello scorso turno per 1-0 con la rete di Harroui. Il club neroverde finora si era fermato per ben cinque volte agli ottavi: comunque vada stasera il Sassuolo ha battuto il suo record nella competizione.

Il Trap vinse per 6 annate

Escluso il ciclo attuale, il maggior numero di stagioni con almeno un trofeo per la Juve è sei: dall’annata 1980/81 all’annata 1985/86 comprese, tutte con Trapattoni in panchina.

I 7 gol di Raspadori

Sette come i gol segnati in Serie A in questa stagione da Giacomo Raspadori. Il gioiello 21enne del Sassuolo è finito anche sul taccuino dei bianconeri per un possibile futuro, considerando anche l'ottimo rapporto con la società della Mapei.

Gli 11 minuti di Kaio Jorge

Undici sono invece minuti giocati da Kaio Jorge in Coppa Italia, subentrato contro la Sampdoria agli ottavi. Sono nove le presenze in A, più una partita in Serie C con la Juve U23 dove ha segnato anche un gol.