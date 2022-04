Cagliari-Juve, Allegri: "Sarà una brutta partita. Bonucci sta bene"

TORINO - Dopo il ko contro l'Inter la Juve deve subito ripartire e per farlo dovrà tornare al successo già nel match in programma sabato alle 20.45 all'Unipol Domus contro il Cagliari di Walter Mazzarri. I bianconeri, che prima della sconfitta contro i nerazzurri erano reduci da 16 risultati utili consecutivi in campionato, devono ora guardarsi alle spalle - la Roma di José Mourinho è a -5- per difendere il quarto posto che al termine della stagione significherebbe qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Di fronte ci sarà la formazione sarda, in piena lotta per non retrocedere e reduce da quattro ko di fila. Massimiliamo Allegri, nella conferenza stampa della vigilia, ha presentato così la sfida contro i rossoblù.

"Normale che Rabiot si trovi meglio a due. Con l'Inter ha fatto una partita buona tecnicamente, poi dopo ci sono partite dove per necessità dobbiamo giocare a tre. A volte giocherà bene altre no, l'importante è che la squadra ottenga il risultato".

“Oggi faremo ultimo allenamento e vedremo le condizioni. Mancherà Locatelli che starà fuori quattro settimana, gli squalificati. Non siamo tantissimi ma non deve essere una scusante. Oggi valuterò se giocare con centrocampo a due o a tre”.

“Domani è una partita complicata, giocare a Cagliari è sempre difficile e loro vengono da una brutta sconfitta a Udine. Sono una squadra fisica che alza molto la palla, secondo me verrà fuori una brutta partita. Domani per noi contano tanto i tre punti, non bisogna perdere di vista il nostro obiettivo”.

Può essere la partita giusta per Bernardeschi?

"Per lui, per Kean, per Vlahovic. Deve esserlo per tutti perché in questo momento non possiamo scherzare, dobbiamo essere più precisi in fase offensiva".

McKennie può rientrare quest'anno?

"Momentaneamente è ancora che cammina, ancora in ritardo. Speriamo nel giro di un mese possa tornare a disposizione perché mancherebbero ancora 4-5 partite".

Con l'Inter non ha vinto pur meritando, nella sua carriera è stato criticato per aver vinto senza meritare. Ci ha pensato?

"Non ho pensato, ho analizzato la partita. Penso sempre in maniera lucida a quello che sta facendo la squadra quest'anno, credo che ogni squadra arriva nella posizione che merita. Da ora fino alla fine della stagione si può solo migliorare, abbiamo quasi sempre una partita a settimana e possiamo lavorare. Il meritare di vincere è una roba astratta".

Ha senso continuare a insistere su Dybala che è fuori dal progetto?

"In questo mese e mezzo abbiamo tempo per lavorare ma allo stesso tempo abbiamo obiettivi da raggiungere. Tutti i giocatori che ho devono dare il contributo per raggiungere gli obiettivi, indipendentemente che uno rimanga o vada via. Bisogna rimare concentrati. Poi questa roba dei complimenti mi dà fastidio, perché poi si trovano alibi. Non ci devono essere complimenti, solo vittorie".

Allegri, futuro? Prima il presente!

Perché la Juve fatica a fare gol?

"Se guardiamo i numeri di cosa manca... La Juventus negli ultimi tre mesi ha creato molto, poi siamo stati poco precisi nel fare gol. Bisogna essere più efficaci nelle prossime settimane".

Prima dell'Inter pensavate ancora allo scudetto?

"Battendo l'Inter avevi una piccola speranza, però dovevi vincere tutte le partite, che è impossibile. Ora bisogna svoltare e fare più punti possibili, però domani abbiamo una partita complicata perché nel giro di una settimana si rischia di passare da lottare per lo scudetto ad avere la Roma vicina".

Avete rimpianti per la stagione?

"Rimpianti nella vita non se ne devono avere. Siamo quarti e ci meritiamo di essere quarti, abbiamo avuto un'occasione importante con l'inter e non l'abbiamo sfruttata. Il resto è tutta aria fritta. Di cosa si parla? Di niente".