Rabiot, ancora l'arbitro nel mirino: "Sto cercando di capire"

TORINO - È ancora polemica tra gli arbitri e Adrien Rabiot. Dopo lo sfogo contro Irrati, seguito al ko contro l'Inter allo Stadium ("Giocavamo 11 contro 12"), nel mirino del francese della Juventus stavolta finisce Chiffi, 'reo' di avergli annullato un gol nel match poi vinto in rimonta dalla squadra di Allegri a Cagliari. "Sto ancora cercando di capire" ha scritto il centrocampista bianconero in una storia Instagram, riferendosi al tocco involontario con cui aveva segnato su un tiro di Pellegrini finitogli addosso: la rete non è stata considerata valida dopo l'intervento del Var, che ha rilevato un tocco con il braccio da parte di Rabiot.