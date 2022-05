Superga, Marchisio omaggia il Grande Torino: "Gli eroi sono invincibili, per sempre!"

TORINO - Come ogni anno, un'ondata di affetto e ricordi riaffiorano il 4 maggio, ricorrenza della Tragedia di Superga. 73 anni fa, alle ore 17.03, il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, siglato I-ELCE, sulla quale viaggiava il Grande Torino, di ritorno da una trasferta in Portogallo, si schiantò contro il muraglione del terrapieno posteriore della basilica di Superga. 31 vittime, nessun sopravvissuto. Da quel giorno gli appassionati di calcio, e non solo, ricordano quei campioni diventati leggende oltre ogni bandiera e tifo.