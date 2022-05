Juve, Bonucci capitan futuro: la promessa ai tifosi e il saluto a Chiellini e Dybala

TORINO - È stata una serata ricca di emozioni quella dell'Allianz Stadium. I tifosi bianconeri si sono riuniti per omaggiare Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, all'ultima apparizione davanti al proprio popolo. Lacrime, ricordi e un abbraccio collettivo per celebrare due bandiere della storia recente della Vecchia Signora. Da un lato il capitano, colui che ha indossato per 17 anni quella maglia bianconera difendendola in tutto il mondo e facendo incetta di trofeo, dall'altro il campione argentino arrivato dal Palermo nel 2015. Per entrambi è stata la sera dell'ultimo ballo.

Bonucci omaggia Chiellini e Dybala sui social Ad accompagnarli verso la gloria Leonardo Bonucci, il capitano del nuovo corso, che su Instagram ha ringraziato e omaggiato Giorgio Chiellini, compagno di mille battaglie, e salutato la Joya scrivendo un messaggio pieno di stima e affetto: "Sei arrivato da Palermo che eri un ragazzino, te ne vai da Uomo. Nel mezzo tante cose vissute insieme, divertendoci nello spogliatoio ma soprattutto in campo, quando anche senza guardare sapevo che tu eri lì, la palla arrivava e facevi esplodere il tuo talento. Grazie Joya. E in bocca al lupo per la strada che sceglierai di percorrere". Juve, l'ultimo Dybala: a piedi nudi sull'erba dello Stadium con Vlahovic VIDEO