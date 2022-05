Juventus, caccia al centrale: il borsino dei difensori VIDEO

TORINO - Pogba attira su di sé tutte le attenzioni del mercato della Juventus, ma in realtà c'è qualcosa di ugualmente urgente nella costruzione della formazione bianconera della prossima stagione : il difensore centrale . La gravosa eredità di Chiellini , infatti, deve trovare spalle molto larghe sulle quali appoggiarsi. Il promettente Gatti è un profilo molto interessante, ma non può essere l'uomo che da subito non fa rimpiangere l'ormai ex capitano. La Juventus cerca qualcosa di più consistente e ha quattro nomi sulla sua lista .

Kalidou Koulibaly - Il difensore del Napoli, 30 anni, va in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ceduto dal club per evitare di perderlo a parametro zero fra dodici mesi. La Juventus ha effettuato dei sondaggi, ma non ha ancora affondato nella trattativa, che sarebbe comunque complessa, anche perché Koulibaly resta un simbolo del Napoli. Insomma, c'è fermento intorno al difensore senegalese, ma qualcuno sostiene che la Juventus stia solo prendendo la rincorsa per ingaggiarlo tra un anno senza pagare il cartellino.

Gabriel Magalhães - Il centrale dell'Arsenal, brasiliano, 24 anni, piace molto alla Juventus perché ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle di Chiellini (le statistiche dell'ultimo anno lo dimostrano anche a livello numerico). La scorsa settimana, Federico Cherubini ha esplorato la situazione durante la sua missione a Londra. Il costo del centrale si aggira intorno ai 35/40 milioni e, a quelle cifra, ci sarebbe una certa disponibilità da parte dell'Arsenal.