Juve, tesoretto giovani: su Israel spunta lo Sporting

TORINO - Aspettando la risoluzione contrattuale con Aaron Ramsey e qualche cessione (occhio a Kean e Arthur ), sono i giovani bianconeri a movimentare il mercato in uscita. Tra alcuni dei protagonisti dell’Under 23 juventina , che ha sfiorato le semifinali dei Play-off di Serie C , e molti dei prestiti in giro per l’Italia e l’Europa alla Continassa contano di ottenere un tesoretto: 20-30 milioni utili per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri . Un’offerta potrebbe presto arrivare dal Portogallo , dove lo Sporting viene segnalato molto più che interessato a Franco Israel , 22enne portiere urguguaiano dell’Under 23 di Lamberto Zauli . Tanto movimento anche attorno al centrocampista Emanuele Zuelli e al difensore Koni De Winter , già lanciato anche in Champions da Allegri e corteggiato soprattutto dai club tedeschi.

Mercato Juve, asta per Vrioni

Il maggior fermento, però, si registra per i bomber juventini in prestito. Giacomo Vrioni, 23 anni, ha confermato l’ottimo legame tra la Juventus e il WSG Tirol, club di proprietà della famiglia Swarovski. L’attaccante bianconero, arrivato in Austria dopo l’ottima stagione di un altro juventino (Frederiksen), si è laureato re dei bomber in campionato segnando la bellezza di 19 reti (anche due timbri in Coppa). Un gran risultato per Vrioni, arrivato a parimerito di un certo Karim Adeyemi, lo scorso dicembre eletto Golden Boy del web e fresco di trasferimento milionario dal RB Salisburgo al Borussia Dortmund, che ha deciso di puntare su di lui per il post Haaland. I gol di Vrioni non sono passati inosservati in Europa: Getafe, Besiktas, Anderlecht e Groningen sono pronte a investire 4 milioni per il Nazionale albanese. Tanto interesse anche per Matteo Brunori, che ha già segnato 26 gol e giocherà la finale dei Play-off di Serie C con il Palermo.