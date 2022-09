Szczesny, prognosi congelata: grande paura e fiato sospeso

TORINO - Come un capitano che si getta dalla nave senza aver cercato in tutti i modi di salvarla conducendola in porto. Ecco l’immagime venuta in mente l’altra sera all’Allianz Stadium vedendo Szczesny che, dopo essere atterrato male sul piede destro a seguito di un’uscita alta, ha iniziato a urlare sdraiato non pensando minimamente alla porta e al gol che lo Spezia in quel frangente avrebbe potuto realizzare se solo si fosse impossessato del pallone per spedirlo tra i pali sguarniti. No, non poteva essere una scena, o meglio una sceneggiata alla quale qualche volta certi portieri ricorrono per mascherare un errore appena commesso. In effetti il polacco aveva stranamente sfarfalleggiato su un traversone, con la palla sfuggita dalle sue mani protese in alto con le braccia distese come due grissini. Troppo plateale il modo in cui si dimenava per il dolore, nessuna finzione. Tutto vero purtroppo per lui e per la Juventus. Il trauma distorsivo alla caviglia destra lo costringerà sicuramente a saltare la trasferta di domani a Firenze e il Psg, per il futuro resta un punto di domanda dopo l’esito dei primi accertamenti strumentali a cui si è sottoposto. “A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczesny è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia”. Detto male il fatto che vengano escluse “solo” significative lesioni capsulo legamentose, dovrebbe voler significare che a causa del notevole gonfiore non è possibile al momento vedere e capire in maniera più precisa la situazione clinica dell’articolazione.