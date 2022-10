Di Maria (e la Juve) ko: la moglie lo incoraggia così

Oltre il danno anche la beffa. La Juve esce con le ossa rotte dalla trasferta di Champions contro il Maccabi Haifa e perde per infortunio anche Angel Di Maria. L'argentino, al 22' della prima frazione di gioco, con i padroni di casa già in vantaggio, si è fermato per un problema fisico ed è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde - al suo posto è entrato Arkadiusz Milik -. Ennesimo infortunio per il Fideo. Il calvario cominciò già alla prima giornata di campionato contro il Sassuolo quando, dopo aver anche segnato, fu costretto a lasciare il campo al 65' per un problema all’inguine. Saltate le gare contro Samp e Roma, rientrò nel secondo tempo contro lo Spezia. Pochi giorni dopo, però, altro stop contro la Fiorentina per una botta al polpaccio e sostituzione dopo soli 45'. Ma siccome al peggio non c'è mai fine, dopo la prestazione super all'andata contro il Maccabi Haifa - tre assist - Di Maria si è fermato di nuovo.