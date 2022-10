Vlahovic e McKennie, quello che in tv non si vede: la mossa per il gol al derby

TORINO - La Juve torna a sorridere e grazie alla vittoria nel derby contro il Torino prova a mettersi alle spalle un periodo piuttosto complicato. Il successo di misura permette ai bianconeri di guardare al futuro con un po' più di ottimismo e interrompe un digiuno in trasferta che in questa stagione durava da sei partite. Un altro dato positivo è il ritorno al gol di Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo, al centro del progetto della Vecchia Signora, era finito nel mirino della critica per qualche prestazione un po' sottotono. L'ex Fiorentina, però, ha risposto sul campo firmando il gol della vittoria nel derby contro il Torino.