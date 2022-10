Juventus, tegola Paredes ma c'è un centrocampo in crescita

Ieri pomeriggio, quando è iniziata a circolare la notizia, nel mondo Juve qualcuno si è domandato se si fosse finiti su “Scherzi a parte”. Prima una indiscrezione sul web che rimbalzava dall’Argentina, poi, una mezzoretta dopo, ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della società bianconera a mettere tutti d’accordo, altro che “Scherzi a parte”, leggere per credere: “Leandro Paredes, a seguito di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento odierno, è stato sottoposto presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 15 giorni per il suo completo recupero”. Dunque, detto male, il centrocampista argentino arrivato di fatto all’ultimo giorno di mercato dal Paris Saint Germain, salterà sicuramente la partita di Champions League di Lisbona contro il Benfica di martedì prossimo, quella di sabato a Lecce e quella dell’Allianz contro i suoi ex compagni del Psg nella settimana successiva che si chiuderà con l’impegno sempre a Torino contro l’Inter a cui difficilmente parteciperà. Salvo imprevisti, dunque, il regista dell’Argentina sarà disponibile per il Verona e la Lazio, salvo poi salutare tutti per raggiungere la Nazionale e quindi iniziare l’avventura del Mondiale in Qatar. Dunque prosegue la collezione di infortuni alla Juventus, presa di mira anche dalla sfortuna che evidentemente alla Continassa quest’anno si trova a proprio agio. Si allunga nuovamente la lista degli infortunati che dopo Bremer, finito in infermeria per un problema muscolare occorsogli nel derby, ospita adesso anche il regista sudamericano. Per Massimiliano Allegri un’altra botta mica da ridere anche perchè Paredes era stato fatto riposare di nuovo con l’Empoli in ottica gara di Lisbona dove, verosimilmente, avrebbe trovato spazio nel centrocampo bianconero. L’ex Psg si è fatto male nell’allenamento di ieri mentre l’altra sera, dopo il successo contro i toscani, il tecnico livornese aveva spiegato quanto fosse in ripresa dopo un momento in cui aveva pagato le fatiche juventine a seguito di partite ravvicinate disputate con una condizione fisica non ottimale, in quanto reduce dallo scarso minutaggio accumulato nella Ligue 1.