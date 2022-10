Juventus, le scelte incomprensibili di Allegri da Milik a Cuadrado

Milik e le panchine misteriose

In tanti si sono chiesti cosa mai avesse - tra acciacchi, ricadute, fastidi, cautele precauzionali - Arek Milik , partito ancora una volta in panchina. Eppure entrato in campo a partita in corso e rivelatosi, ma guarda un po’, giocatore tra i più in forma e all’altezza della situazione. Ebbene (o emmale...) la risposta è: nulla. Milik, fisicamente, non ha fastidi di sorta. Ce l’ha avuto in passato, qualche acciacco, e non di meno ha stretto i denti e si è fatto trovare pronto. Ma ora, da qualche settimana a questa parte, è ok. Prontamente provato tra i titolari in settimana e figurante tra le probabili formazioni della vigilia (vuoi contro il Benfica, vuoi contro l’Empoli, vuoi contro il Toro, vuoi contro il Maccabi) epperò, inaspettatamente, lasciato poi in panchina, inizialmente, e schierato a partita in corso. A Lisbona è subentrato dopo l’intervallo. Martedì 21, in Juventus Empoli, ha sostituito Dusan Vlahovic al 20’ della ripresa mentre contro il Toro aveva preso il posto di Moise Kean al 28’ della ripresa. In Israele era servito l’infortunio di Di Maria per aprire le porte al polacco. Allegri, a quanto pare, vede in Milik un jolly da gara in corso, uno spaccapartite «Nel primo tempo serviva gamba, credevo che nel secondo Milik e Miretti aumentassero il livello tecnico»). Il problema, però, è che con la Juventus di questi tempi c’è il rischio - come accaduto contro il Benfica o contro il Maccabi Haifa - che l’esperto polacco venga chiamato in causa quando da spaccare resta ormai poco, visto che la partita è già in frantumi così come le possibilità bianconere.