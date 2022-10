Juventus, la dura analisi di Chiellini e l'opinione sull'Europa League

TORINO. Le vibrazioni negative diffuse in campo dalla Juventus, per quanto suffragate dal dato oggettivo dei risultati, sono un conto. Ma la conferma di quelle meste sensazioni dalla voce di chi lo spogliatoio bianconero l’ha vissuto per 17 anni, conquistando nel frattempo qualcosa come 21 trofei, ha ancora un altro peso. Per questo desta una certa impressione sentir commentare le prestazioni della squadra da Giorgio Chiellini, centrale del Los Angeles FC in campo e opinionista per Sky Sport fuori. Perché lo storico capitano bianconero snocciola frasi come «Alla prima difficoltà i giocatori crollano», «Il gruppo si scioglie troppo facilmente» o ancora «La squadra ora può solo provare a limitare i danni».

Il pensiero dell’ex numero 3 trae ispirazione dalla nottataccia di Lisbona, ma abbraccia l’intera prima parte della stagione. «La gara con il Benfica è stata molto negativa, ma conseguenza delle partite precedenti – le parole di Chiellini –. Il gruppo ha ritrovato unità per una settimana, poi però alla prima difficoltà dimostra di non avere la forza per superarla. I giocatori non riescono a uscire da questa situazione e puntualmente crollano: questa squadra si scioglie troppo presto». E, in queste condizioni, diventa arduo intravedere una soluzione all’orizzonte per invertire la rotta.