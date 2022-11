Juventus-Psg, le scelte di Allegri pensando all'Inter: la probabile formazione

La Juventus di Massimiliano Allegri è chiamata a rispondere presente nella sfida in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium contro il Psg valida per il sesto e ultimo turno della fase a gironi di Champions League. Sì, perché anche se i bianconeri sono ormai fuori dai giochi, si contendono un posto in Europa League con gli israeliani del Maccabi Haifa, appaiati in classifica con tre punti. Massimiliano Allegri, però, deve anche pensare alla gara di campionato di domenica alle 20.45 contro l'Inter. La Vecchia Signora è reduce da tre vittorie consecutive senza subire reti: Torino (1-0), Empoli (4-0) e Lecce (1-0). Proseguire su questa scia sarebbe dunque importantissimo per cercare di raddrizzare la situazione e recuperare qualche punto dalla vetta. In vista anche del Derby d'Italia, ecco dunque quali dovrebbe essere le scelte del tecnico della Juventus per l'incontro con il Psg.