Locatelli, le parole su Fagioli e Miretti infiammano i tifosi della Juventus

TORINO - Tornato a disposizione dopo aver saltato la trasferta di Lecce per problemi personali, Manuel Locatelli è stato tra i migliori in campo nel match di Champions League contro il Psg. Il centrocampista ex Sassuolo aveva anche realizzato il gol del 2-2, poi annullato per posizione di fuorigioco. Quella vista all'Allianz Stadium, nonostante il ko finale, il quinto nelle sei gare europee, è stata una Juventus convincente, capace di esprimere un buon calcio e creare diverse palle gol. Una prova confortante in vista della delicata sfida di domenica alle 20.45 tra le mura amiche contro l'Inter.