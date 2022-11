Juventus-Inter, Allegri e il dubbio Vlahovic: il 4-3-3 (senza Dusan) e con un ballottaggio

TORINO - Il Derby D'Italia tra Juventus e Inter chiuderà la 13 giornata del campionato di Serie A. Max Allegri sta decidendo la migliore formazione da schierare: ancora in forse la presenza di Dusan Vlahovic, dato che l'attaccante serbo continua a sentire fastidio (pubalgia) e l’infiammazione non è del tutto passata. Allegri spera fino all'ultimo di averlo a disposizione, ma nel caso l'ex Fiorentina non dovesse farcela, la Juventus potrebbe scendere in campo con il 4-3-3.