Rabiot in dubbio per Juventus-Atalanta: le condizioni

TORINO - Tenuto a riposo in Coppa Italia per l' ottavo di finale vinto 2-1 contro il Monza grazie alla prodezza di Federico Chiesa , Massimiliano Allegri potrebbe dover rinunciare ad Adrien Rabiot anche per il delicatissimo match con l'Atalanta , in programma domenica 22 gennaio all'Allianz Stadium di Torino. Il centrocampista francese vice-campione del mondo, infatti, è alle prese con un fastidio al retto femorale .

Juventus-Atalanta, ecco quando parlerà Allegri in conferenza

"All'indomani del successo 2-1 sul Monza in Coppa Italia - scrive la Juventus in una nota diramata sul proprio sito ufficiale -, che ha consegnato la qualificazione al prossimo turno della competizione (giovedì 2 febbraio all'Allianz Stadium in scena i quarti di finale contro la Lazio), la Juventus si proietta alla prossima sfida di campionato. Domenica 22 gennaio alle 20:45 si gioca di nuovo in casa. Avversaria l'Atalanta. Il gruppo si è ritrovato al mattino per focalizzarsi sul faccia a faccia con gli orobici. Scarico per chi è sceso in campo contro il Monza, possesso palla, esercitazioni per la costruzione del gioco e partita finale per gli altri. Domani, vigilia di Juventus - Atalanta, conferenza stampa di Mister Allegri alle ore 12:00 e a seguire allenamento pomeridiano".

