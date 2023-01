Juve-Atalanta, Di Maria: "Champions? Niente è impossibile". E sul futuro...

TORINO - "Un punto importante. Abbiamo giocato una grande partita, anche se abbiamo commesso qualche errore. Non è facile ritrovarsi di punto in bianco a 22 punti in classifica. Ma lavorando possiamo fare qualcosa di molto buono". Autore del gol del momentaneo 1-1 della Juventus, Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match pareggiato 3-3 con l'Atalanta all'Allianz Stadium di Torino: "L'Europa? Niente è impossibile. Siamo un grande club, con grandi giocatori, una mentalità vincente che ci può permettere di riagganciare il treno per il quarto posto. Dobbiamo lavorare e non lasciare niente d'intentato".