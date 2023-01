Juve al lavoro, Pogba e Vlahovic pronti: test con la Next Gen in vista Monza

Juventus, Pogba e Vlahovic pronti

Il tecnico bianconero spera di avere finalmente a disposizione Paul Pogba (ancora zero minuti in stagione) e Dusan Vlahovic (out da fine ottobre), pedine fondamentali per la risalita in classifica della Vecchia Signora. Il francese e il serbo verranno impiegati in un test con la Next Gen giovedì 26 gennaio per valutarne le condizioni e per capire se entrambi potranno essere convocati per la sfida contro la squadra di Palladino, che nel girone d'andata si impose per 1-0 contro i bianconeri.