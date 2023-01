Juventus, Del Piero: "Errori indegni. Allegri ha le sue responsabilità"

La clamorosa sconfitta casalinga rimediata dalla Juventus contro il Monza ha gettato la squadra di Allegri in una situazione ancora più complicata in classifica, già aggravata dai 15 punti di penalizzazione . Chi ha già conosciuto situazioni simili nel corso della sua esperienza con la Vecchia Signora è Alessandro Del Piero , che dopo il ko dell' Allianz Stadium contro la squadra di Palladino ha commentato il momento dei bianconeri: "È un momento difficilissimo, con il Monza si sono visti errori davvero indegni per la qualità dei giocatori in campo, specie a livello psicologico. Credo che ciò che sta succedendo a livello societario stia infliggendo delle mazzate a chi va in campo".

Del Piero: "Allegri ha le sue responsabilità"

L'ex capitano e numero 10 della Juve ha poi continuato: "Lo status psicologico della squadra evidentemente è fragile e tutto quello che si dice lo sta influenzando. La Juve però deve essere consapevole di avere alle spalle un tifo che non mollerà, così come non ha mollato nel 2006". Infine, un commento sulle responsabilità del tecnico bianconero: "Allegri? L'inizio di stagione disastroso è anche una sua responsabilità, penso alle sconfitte in Champions. La solidità vista in questi anni in questa stagione non c'è".