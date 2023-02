Plusvalenze, la Juve si rinforza in difesa: la mossa sul ricorso al Collegio di Garanzia

TORINO - La Juventus fa calciomercato oltre il 31 gennaio, data limite, senza infrangere le regole! Nessuna magia. Il perché è molto semplice. Il club torinese non ha “tesserato” due nuovi giocatori ma ha ingaggiato due calibri da 90 per difendersi al meglio al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni dove dovrà depositare il proprio ricorso contro la sentenza della Corte federale d’appello che ha penalizzato il club torinese con 15 punti. Per irrobustire il proprio reparto difensivo, infatti, ecco che agli avvocati Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio, vengono affiancati due esperti amministrativisti top quali i professori Angelo Clarizia e Nino Paolantonio. Due avvocati, dunque, di massimo livello, con un curriculum specializzato in campo amministrativo. Il primo è stato anche subcommissario della Figc a inizio 2018. La Juventus produce quindi il massimo sforzo per cercare di ribaltare il verdetto, peraltro più severo di quanto aveva richiesto la stessa Procura federale (nove punti) e a questo punto pare scontato che si arriverà in prossimità della data ultima utile per consegnare le proprie memorie e quindi la richiesta di cancellare la sentenza, ovvero il primo marzo. Il pool difensivo cercherà di sfruttare tutto il tempo possibile per architettare al meglio la propria controtesi rispetto a quella che ha determinato la maxi penalizzazione.