Juve-Nantes, Kombouaré: "Affrontiamo un monumento del calcio"

L'atteso match di Europa League tra la Juventus e il Nantes si avvicina sempre di più. Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione in casa bianconera, dichiarando che i francesi vanno affrontati con rispetto perchè "è una squadra che ha perso solo con il Marsiglia nelle ultime 10, hanno qualità, 9 clean sheets da fine dicembre e si sono rinforzati a gennaio" oltre ad avere "giocatori di grande qualità e velocità davanti". Dopo il tecnico bianconero anche l'allenatore del Nantes Kombouaré ha parlato nella consueta conferenza della vigilia del match dell' Allianz Stadium : "Servirà esperienza, dunque servirà difendere ma anche attaccare: però non dobbiamo ipotecare la gara e il passaggio qui. A casa ci sarà il nostro dodicesimo uomo sugli spalti".

Kombouaré: "Juve tra le favorite per l'Europa League"

Il tecnico dei francesi ha poi esaltato la Juventus: "Siamo davanti ad un monumento del calcio, sarà difficile, ma ci sono 180' da giocare. Tutto può succedere, anche prendere una bella scoppola, ma siamo carichi. I dubbi e le difficoltà contro la Juventus, anche senza assenti, ci sarebbero stati comunque ma non vogliamo alibi". Quando gli è stato chiesto se i bianconeri fossero tra i favoriti per la vittoria finale del torneo, Kombouaré ha risposto: "È tra le favorite, poi ci sono Barcellona e Manchester United, c'è l'Arsenal. Ho sentito Allegri dire che dovrà vincere l'Europa League per rientrare in Champions: è ovvio che la Juve sia tra le grandi, è a pieno titolo tra le favorite. È stata penalizzata in campionato di 15 punti, poi in lotta per la Champions in Italia ci sono tante squadre... Però a prescindere sono più forti di noi, è una grande squadra, cercheremo di fare del meglio". Infine, un pensiero per Ganago: "Ci raccogliamo tutti attorno a lui. Dopo il Lorient è stata una notte complicata, abbiamo cercato di raccoglierci con lui. Domani continueremo a farlo".