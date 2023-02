Juventus-Torino, i convocati di Allegri: finalmente i Fantastici 4. C'è Barrenechea

La Juventus si avvicina al derby della Mole contro il Torino in programma all’Allianz Stadium alle 20:45. I bianconeri, che all’andata hanno vinto 1-0 con il decisivo gol di Vlahovic, vogliono continuare a risalire in classifica in attesa di capire cosa accadrà con il caso plusvalenze e la rispettiva penalizzazione di 15 punti dopo essersi qualificati agli ottavi di Europa League dove affronteranno il Friburgo. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa della vigilia, annunciando che finalmente potrà avere a disposizione Paul Pogba.